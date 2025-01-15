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Новости

15 января, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

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Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

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Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили в Басманный суд Москвы

Предполагаемого убийцу генерала Кириллова доставили в суд

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, обвиняемого в насильственных действиях в отношении своего малолетнего ребенка.

Ролик с брошенным Косенко в снег ребенком был опубликован в январе 2024 года. Мужчина сначала утверждал, что на видео не младенец, а кукла, но потом попросил прощения за эту публикацию. В отношении него возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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