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25 ноября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе Ространснадзора

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Видеокамеры в Москве следят за правилами движения не только на суше, но и воде. Как рассказал замначальника МТУ Ространснадзора по ЦФО Андрей Горохов, камеры фиксируют движение на Москве-реке и отправляют оператору, который определяет, есть там нарушения или нет. Если есть, то он принимает соответствующие меры.

В прошлом году было выявлено 16 транспортных происшествий на воде, в этом – меньше 10. По словам инспекторов, во многом это происходит благодаря электронной системе. Судовладельцы, понимая, что находятся под наблюдением, предпочитают не нарушать правила. Ведь штрафы могут варьироваться от 500 рублей до нескольких миллионов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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