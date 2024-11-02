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Новости

02 ноября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": столичный психолог подверглась травле со стороны прохожего

"Безопасный город": столичный психолог подверглась травле со стороны прохожего

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Известный столичный психолог подверглась травле со стороны случайного прохожего.

По словам женщины, он обругал ее, повредил боковое зеркало и спустил колеса автомобиля из-за того, что она якобы помешала другим машинам.

Происходящее она сняла на телефон и обратилась в полицию. Как не стать жертвой агрессора и защитить себя от неадекватных нападок незнакомцев – в программе "Безопасный город".

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