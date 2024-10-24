Суд арестовал депутата из Ленобласти, обвиняемого в поджоге дома коллеги

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который обвиняется в поджоге дома коллеги. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Помимо самого депутата, аналогичную меру пресечения избрали его соучастникам. По версии следствия, Легкодумов из-за личной неприязни к одному из своих коллег принял решение поджечь его дом.

Депутат продумал план и нашел трех исполнителей для совершения преступления. 18 августа они разлили легковоспламеняющуюся жидкость на террасе дома, после чего подожгли ее. Легкодумов заплатил своим соучастникам 6 тысяч долларов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Ущерб составил не менее 30 миллионов рублей. В октября правоохранители задержали всех фигурантов дела и предъявили им обвинения. Задержанные признали свою вину, их арестовали до 20 декабря этого года.

Ранее суд арестовал двоих фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области. Оба обвиняемых заключены под стражу до 10 декабря 2024 года. По данным СМИ, предполагаемый исполнитель покушения был судим в России по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, а на Украине – за разбой.