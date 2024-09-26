Басманный суд арестовал экс-депутата Государственной думы Григория Шилкина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата от "Новых людей" Григория Шилкина, передает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об аресте бывшего депутата до 24 ноября. Шилкина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Ранее пресс-служба "Новых людей" заявила, что Шилкин сложил с себя парламентские полномочия еще в конце июля, так как решил вернуться к ведению бизнеса.

Между тем по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован экс-депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным осведомленного источника, бывший депутат от фракции "ЛДПР" подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.