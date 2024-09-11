Суд приговорил экс-депутата ГД Пономарева к 10 годам за призывы к терроризму

ТАСС/Zuma/Serg Glovny (Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 10 годам колонии общего режима, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Он обвиняется в оправдании терроризма и распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года экс-депутат, находясь за пределами РФ, публично выступал на трансляции одного из видеохостингов, доступных для просмотра неограниченного круга лиц, с заявлениями о заведомо ложных действиях российских военнослужащих и оправдывал террористическую деятельность.

Суд рассматривал уголовное дело Пономарева в общем порядке и в отсутствии подсудимого, находящегося в международном розыске.

Кроме того, ему также запретили на 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

В свою очередь, Интерпол отказался разыскивать экс-депутата, так как он не числится в базе международного розыска организации, пишет РИА Новости. В структуре объяснили это тем, что они не могут объявлять в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой.

Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали в 2022 году. Позже Минюст внес бывшего депутата в реестр физлиц-иноагентов, а 25 января Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

В феврале 2024 года в отношении бывшего депутата было возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, Пономарев принимал участие в деятельности "Легиона "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).