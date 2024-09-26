СК попросил арестовать экс-депутата от "Новых людей" Шилкина по делу о растрате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, пишет РИА Новости.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Г. В. Шилкина меры пресечения", – цитирует издание пресс-службу Басманного суда Москвы.

Должность фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ, не уточняется. Депутат сложил с себя парламентские полномочия в конце июля, когда решил вернуться к ведению бизнеса, рассказывала тогда пресс-служба фракции.



Ранее другой столичный суд отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по аналогичному делу. Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Мужчину задержали в ЛНР 25 сентября. Ему вменяют присвоение двух земельных участков, а общий ущерб государству составил более 3 миллионов рублей. Копайгородский свою вину не признает.

