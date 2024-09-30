ТАСС: арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии Гамаюнов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве на два месяца арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов по делу о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега Олеговича, родившегося 30 апреля 1979 года, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), на срок до 26 ноября", – сказал собеседник агентства.

Санкция вменяемой Гамаюнову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован экс-депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным осведомленного источника, бывший депутат от фракции "ЛДПР" подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.