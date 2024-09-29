Экс-замглавы МО РФ Булгаков попросил отпустить его из СИЗО

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков просил суд заменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы, сославшись на свой статус ветерана боевых действий, пишет ТАСС.

Его защита еще добавила, что Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, а также страдает рядом заболеваниями и нуждается в лечении.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Вместе с тем бывшему замминистра было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. При этом "Грязинский пищевой комбинат" в материалах дела не фигурировал.

