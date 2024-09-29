Экс-замглавы МО РФ Булгаков препятствует ходу следствия по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков и остальные фигуранты по его делу препятствуют расследованию по делу, связанному с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

В документах дела сказано, что они затрудняют не только ход расследования, но и сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме того, следствие считает, что фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие им известными в ходе расследования.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Вместе с тем бывшему замминистра было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. При этом "Грязинский пищевой комбинат" в материалах дела не фигурировал.

