Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Булгакову по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны России Дмитрию Булгакову, передает ТАСС.

Это же решение было вынесено в отношении двух других обвиняемых по делу о мошенничестве. Речь идет о Германе Яковлеве и Геннадии Селезневе. Все они пробудут под стражей до 25 декабря. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Вместе с тем бывшему замминистра было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. При этом "Грязинский пищевой комбинат" в материалах дела не фигурировал.

