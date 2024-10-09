"Известия": законопроект о расширении рамок разрешенной самообороны внесут в ГД

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В России предложили расширить понятие необходимой самообороны при проникновении агрессора в жилище, дав право гражданам применять ее даже без угрозы жизни. Законопроект с такими поправками в УК РФ подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке к документу отмечается, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом гражданина.

"Никто не может проникать в помещение против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", – говорится в проекте.

Верховный суд России еще в 2021 году уделял особое внимание этому вопросу, подчеркивается в документе. Тогда ситуацию с незаконным проникновением в жилище в ночное время отнесли к случаям, когда гражданин из-за неожиданности посягательства не может объективно оценить степень и характер опасности нападения. Это исключает ответственность за превышение пределов необходимой обороны.

Помимо этого, в 2022 году в этом постановлении были внесены изменения, которые прямо называют посягательством незаконное проникновение в жилище против воли проживающего и без насилия с угрозой для жизни. Они также допускали причинение вреда в состоянии необходимой обороны.

Тем не менее, по словам Нилова, постановление Верховного суда носит скорее рекомендательный, а не обязательный характер. В связи с этим зачастую при вынесении решений суда возникают спорные ситуации, при которых защищавшийся гражданин становится виновным.

Аналогичный законопроект уже вносили в Госдуму летом этого года. Парламентарии отмечали, что зачастую агрессоры находятся в более выгодном положении, так как именно защищающийся будет вынужден в дальнейшем доказывать свою невиновность.

Инициатива поможет укрепить в российском законодательстве принцип "мой дом – моя крепость", а также фактически переломить судебную практику в РФ в пользу граждан, считают депутаты.

Тем не менее правительство попросило существенно доработать данный проект. В кабмине отметили, что законопроект уже не получал поддержку кабмина в 2022 году и с того времени "концептуальных изменений не претерпел".