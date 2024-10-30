Суд отправил под домашний арест жительницу Подольска после поджога венков у памятника

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд отправил под домашний арест 36-летнюю жительницу Подольска, обвиняемую в поджоге венков у памятника "Скорбящая мать", сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Меру пресечения женщине избрали до 28 декабря 2024 года включительно. Ей предъявили обвинение в осквернении монумента, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме.

Полиция 27 октября задержала женщину, которая подожгла траурные венки у памятника "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске. Выяснилось, что местная жительница сделала это поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

До этого жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма. Суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.