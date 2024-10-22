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22 октября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": мужчина угнал иномарку с помощью эвакуатора в Москве

"Безопасный город": мужчина угнал иномарку с помощью эвакуатора в Москве

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У москвича угнали иномарку за 1,5 миллиона рублей, которая была припаркована на Хамовническом Валу. Оказалось, что похитил автомобиль житель Брянска, который откликнулся в Сети на предложение о заработке.

По указанию нанимателя он заказал частный эвакуатор, при помощи которого увез чужую иномарку на другой адрес. После этого парень сменил внешность, но это не помогло. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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