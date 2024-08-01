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01 августа, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал руководителя "Военторга" Павлова по делу о хищении

"Безопасный город": суд арестовал руководителя "Военторга" Павлова по делу о хищении

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Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова и его предполагаемого сообщника, которые могли похитить из бюджета страны 400 миллионов рублей.

По версии следствия, они продавали российским военным гигиенические наборы по ценам, сильно превышающим закупочные. Общая стоимость составила 220 миллионов рублей, однако контракт на их поставку был заключен на 625 миллионов.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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