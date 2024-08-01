Момент обрушения крыши аквакомплекса во Владивостоке попал на видео

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Момент обрушения крыши водного комплекса "Акватория" во Владивостоке попал на видео. Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой Приморского края, до ЧП люди плавали в бассейне и ходили по территории здания. В момент обрушения изображение на одной из камер видеонаблюдения пропадает, на другой – зависает. На записи с третьей камеры видно, как посетители бегут с места происшествия.

Об обрушении кровли аквакомплекса стало известно 1 августа. Пострадали восемь человек. Пять из них доставлены в больницу, еще трое от госпитализации отказались.

По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус втором этаже здания на площади около 100 квадратных метров. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

