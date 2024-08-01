01 августа, 18:53Происшествия
Момент обрушения крыши аквакомплекса во Владивостоке попал на видео
Об обрушении кровли аквакомплекса стало известно 1 августа. Пострадали восемь человек. Пять из них доставлены в больницу, еще трое от госпитализации отказались.
По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус втором этаже здания на площади около 100 квадратных метров. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".