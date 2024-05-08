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Новости

08 мая, 21:30

Город

"Безопасный город": фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" открылась в Москве

"Безопасный город": фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" открылась в Москве

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В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке у Джамгаровского пруда в Москве открылась фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" Всего представлены 19 фотокартин. На них изображены действующие сотрудники полиции и их родственники-ветераны.

Также сотрудники столичной Росгвардии накануне праздника устроили флешмоб. Бойцы выстроились, образовав фразу "Спасибо за победу".

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
городвидеоАлександр Астахов
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