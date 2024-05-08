"Безопасный город": фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" открылась в Москве

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке у Джамгаровского пруда в Москве открылась фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" Всего представлены 19 фотокартин. На них изображены действующие сотрудники полиции и их родственники-ветераны.

Также сотрудники столичной Росгвардии накануне праздника устроили флешмоб. Бойцы выстроились, образовав фразу "Спасибо за победу".

Подробнее – в программе "Безопасный город".