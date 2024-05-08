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Новости

08 мая, 17:30

Новости

Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

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В среду, 8 мая, фестиваль "Пасхальный дар" посетили Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они поздравили москвичей с Пасхой и подвели итоги мероприятия. По словам мэра столицы, фестиваль посетили более полумиллиона человек, а также большое количество благотворительных фондов и организаций.

Кроме того, глава города и Патриарх Кирилл заглянули в пункты сбора подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России, а также в павильоны, где москвичи и гости столицы приобретают товары ручной работы, сделанные детьми с особенностями развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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