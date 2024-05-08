Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

В среду, 8 мая, фестиваль "Пасхальный дар" посетили Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они поздравили москвичей с Пасхой и подвели итоги мероприятия. По словам мэра столицы, фестиваль посетили более полумиллиона человек, а также большое количество благотворительных фондов и организаций.

Кроме того, глава города и Патриарх Кирилл заглянули в пункты сбора подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России, а также в павильоны, где москвичи и гости столицы приобретают товары ручной работы, сделанные детьми с особенностями развития.

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