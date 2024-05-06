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06 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве полиция задержала мужчину за подделку бытовой химии

"Безопасный город": в Москве полиция задержала мужчину за подделку бытовой химии

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Московские полицейские задержали с поличным рецидивиста во время сделки по продаже четырех тонн поддельной бытовой химии. Некачественный товар скрывался под этикеткой известного бренда.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, со склада подпольной продукции в Тверской области изъято около 20 тонн сырья, тара, этикетки и другие предметы. Ущерб правообладателям может составить больше миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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