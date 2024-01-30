"Безопасный город": модельное агентство оформляло кредиты на москвичей

Модельное агентство в Москве завлекало молодых людей и оформляло кредиты под предлогом обучения, оставляя граждан в долгах.

Для привлечения внимания мошенники использовали различные уловки: обещали своим студентам золотые горы, льстили внешности своих посетителей. После этого они предлагали подписать договор.

Схему обмана, по которой действуют модельные агенты, выяснили в программе "Безопасный город".

