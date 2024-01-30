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Новости

30 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": модельное агентство оформляло кредиты на москвичей

"Безопасный город": модельное агентство оформляло кредиты на москвичей

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Модельное агентство в Москве завлекало молодых людей и оформляло кредиты под предлогом обучения, оставляя граждан в долгах.

Для привлечения внимания мошенники использовали различные уловки: обещали своим студентам золотые горы, льстили внешности своих посетителей. После этого они предлагали подписать договор.

Схему обмана, по которой действуют модельные агенты, выяснили в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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