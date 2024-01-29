Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76 – СМИ

Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.

С черными ящиками продолжают работать эксперты. По их словам, техническое состояние полностью пригодно для расшифровки и позволит получить все необходимые данные.

24 января ВСУ выпустили ракеты по военному самолету, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли.

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