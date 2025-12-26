Форма поиска по сайту

26 декабря, 01:00

Общество

"Мослекторий": Наталья Петрова – о приметах

Когда в славянском фольклоре появился Дед Мороз и кто разносил подарки в Древней Руси? Как подружиться с домовым и зачем кошку пускают первой в дом? Какие приметы сохранились со времен древних славян и могут ли появляться новые приметы в наше время?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, доцент РАНХиГС Наталья Петрова.

