"Мослекторий": Наталья Петрова – о приметах

Когда в славянском фольклоре появился Дед Мороз и кто разносил подарки в Древней Руси? Как подружиться с домовым и зачем кошку пускают первой в дом? Какие приметы сохранились со времен древних славян и могут ли появляться новые приметы в наше время?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, доцент РАНХиГС Наталья Петрова.

