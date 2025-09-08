Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы

Мэр Москвы: на МЦД самый молодой парк пригородных поездов в Европе

Москвичам рассказали, как сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Новости Москвы: число аварий с такси сократилось на 22%

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

"Новости дня": в столице начали устанавливать праздничные украшения ко Дню города

В Москве подготовили 74 тысячи зданий к отопительному сезону

Москва готова к отопительному сезону. Проверку прошли более 70 тысяч зданий, а также тысячи километров труб, ТЭЦ и котельные. Особое внимание специалисты уделили обновлению систем центрального отопления.

По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода задержится в столице минимум до конца этой недели. В частности, температура 9 сентября местами может достигнуть 24 градусов.

Обновление парка поездов завершено на МЦД. В вагонах есть все необходимое для комфорта пассажиров, а у машиниста – полный контроль над всем поездом – от видеонаблюдения до современных систем управления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городЖКХобществопогодатранспорт

