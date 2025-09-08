Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Москва готова к отопительному сезону. Проверку прошли более 70 тысяч зданий, а также тысячи километров труб, ТЭЦ и котельные. Особое внимание специалисты уделили обновлению систем центрального отопления.

По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода задержится в столице минимум до конца этой недели. В частности, температура 9 сентября местами может достигнуть 24 градусов.

Обновление парка поездов завершено на МЦД. В вагонах есть все необходимое для комфорта пассажиров, а у машиниста – полный контроль над всем поездом – от видеонаблюдения до современных систем управления.

