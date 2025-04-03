"Техно": как будет работать новый закон по защите от кибермошенников

Госдума приняла большой законопроект о борьбе с мошенничеством. По задумке авторов он позволит запретить спам-звонки, а также предусматривает введение маркировки вызовов.

Кроме того, кредитные организации теперь будут обязаны проверять операции по снятию наличных в банкоматах на наличие признаков мошенничества. Вдобавок к этому, сотрудникам банков, маркетплейсов, госорганов, операторов связи и сервисов объявлений будет запрещено звонить абонентам через мессенджеры.

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