03 апреля, 13:00Безопасность
"Техно": как будет работать новый закон по защите от кибермошенников
Госдума приняла большой законопроект о борьбе с мошенничеством. По задумке авторов он позволит запретить спам-звонки, а также предусматривает введение маркировки вызовов.
Кроме того, кредитные организации теперь будут обязаны проверять операции по снятию наличных в банкоматах на наличие признаков мошенничества. Вдобавок к этому, сотрудникам банков, маркетплейсов, госорганов, операторов связи и сервисов объявлений будет запрещено звонить абонентам через мессенджеры.
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