"Техно": разработчики представили ноутбуки со складным и растягивающимся экранами

На недавней технологической выставке показали ноутбуки с экранами, которые можно растягивать и складывать пополам. По задумке разработчиков это позволит использовать устройство для различных рабочих задач. Гаджет оснащен 18-дюймовой OLED-панелью, которая после складывания превращается в 13-дюймовый дисплей.

Второй ноутбук оснащен специальным механизмом, который позволяет растягивать экран с 14 до 16 дюймов. Ожидается, что продаваться он будет по цене в 3,5 тысячи долларов.

Подробнее – в программе "Техно".