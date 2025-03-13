13 марта, 12:50Технологии
"Техно": разработчики представили ноутбуки со складным и растягивающимся экранами
На недавней технологической выставке показали ноутбуки с экранами, которые можно растягивать и складывать пополам. По задумке разработчиков это позволит использовать устройство для различных рабочих задач. Гаджет оснащен 18-дюймовой OLED-панелью, которая после складывания превращается в 13-дюймовый дисплей.
Второй ноутбук оснащен специальным механизмом, который позволяет растягивать экран с 14 до 16 дюймов. Ожидается, что продаваться он будет по цене в 3,5 тысячи долларов.
Подробнее – в программе "Техно".