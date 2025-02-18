"Техно": среди москвичей начал расти спрос на универсальные приложения

Москвичи все чаще хотят пользоваться одним универсальным приложением вместо нескольких отдельных. Супераппы (Super App) – тренд 2025 года, отмечают эксперты.

На них все чаще переходят крупнейшие российские IT-компании, например, "Яндекс", Сбер и VK. Единый суперапп позволяет оплатить товар, заказать доставку, купить билет на поезд или задать маршрут до ближайшего банка.

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