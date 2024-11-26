"Техно": в Москве разработали робо-пальцы, способные передавать ощущения

Российский производитель кибер-протезов – компания "Моторика", резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", представила новую разработку – робо-пальцы, способные передавать ощущения. Они могут двигаться по отдельности, а жесты можно запрограммировать в приложении.

Кроме того, в линейке компании представлены бионические протезы с датчиками, которые считывают пульс при сокращении мышц. Подробнее – в программе "Техно".