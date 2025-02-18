Депутат Гаврилов: сервис по передаче чека покупателю заработает в России с 1 марта

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Сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) "Мои чеки онлайн", с помощью которого электронные чеки будут отправляться в единое хранилище покупателя, заработает в России с 1 марта. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

"Теперь вместо разрозненных чеков в почте, СМС или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий отметил, что для использования сервиса необходимо заранее предоставить продавцу номер телефона или адрес электронной почты, а также дать согласие на отправку чеков в сервис. В случае отсутствия указанных данных чек будет выдан традиционным способом.

"Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС", – обратил внимание Гаврилов.

Кроме того, по его словам, сервис упростит процедуры возврата, гарантийного обслуживания и налоговых вычетов.

Новый порядок установлен в федеральном законодательстве и касается расчетов через Систему быстрых платежей (СБП) и автоматические устройства. При этом у покупателя остается возможность отказаться от сервиса. Продавцы, в свою очередь, будут обязаны предоставлять получение чеков новым способом, заключил депутат.

Ранее Гаврилов рассказал, что россияне с 2025 года могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей за повышенные ставки НДФЛ при покупке недвижимости в ипотеку.

Гаврилов напомнил, что налоговая ставка в 15% ждет россиян с доходами от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год. Те, кто получает свыше 20 миллионов рублей, будут выплачивать 20% и более. Соответственно, налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.