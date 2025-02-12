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12 февраля, 14:35

Транспорт

Москва в "цифре". Серия 3. Транспорт и цифровая среда для жителей

Москва в "цифре". Серия 3. Транспорт и цифровая среда для жителей

Москва в "цифре". Серия 1. Умный город

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Москва в "цифре". Серия 2. Социальная сфера

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Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Третья серия проекта – о "цифре" в Московском транспорте и на портале mos.ru. Умная транспортная система – как цифровые технологии помогают бороться с заторами: платные парковки, фотовидеофиксация и центр организации дорожного движения. "Тройка" и оплата по биометрии как способы сэкономить. Мобильные приложения – самый удобный способ взаимодействия с цифровыми технологиями. Первые МФЦ и портал mos.ru – универсальный проводник по всем умным сервисам и электронным услугам.

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