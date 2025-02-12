"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству

Первый отечественный электромобиль-гаджет готов к серийному производству. Инженеры завершают испытания "Атома" в условиях города.

Самые сложные и долгие тесты пришлись на техническую часть. Механики проверяли проходимость и безопасность электромобиля, поэтому он ездил с кузовом-донором от другой машины. Позже за дело взялись дизайнеры и разработчики программного обеспечения.

Подробнее – в программе "Техно".