12 февраля, 15:45Транспорт
"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству
Первый отечественный электромобиль-гаджет готов к серийному производству. Инженеры завершают испытания "Атома" в условиях города.
Самые сложные и долгие тесты пришлись на техническую часть. Механики проверяли проходимость и безопасность электромобиля, поэтому он ездил с кузовом-донором от другой машины. Позже за дело взялись дизайнеры и разработчики программного обеспечения.
Подробнее – в программе "Техно".