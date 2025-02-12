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12 февраля, 15:45

Транспорт

"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству

"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству

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Первый отечественный электромобиль-гаджет готов к серийному производству. Инженеры завершают испытания "Атома" в условиях города.

Самые сложные и долгие тесты пришлись на техническую часть. Механики проверяли проходимость и безопасность электромобиля, поэтому он ездил с кузовом-донором от другой машины. Позже за дело взялись дизайнеры и разработчики программного обеспечения.

Подробнее – в программе "Техно".

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