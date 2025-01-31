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31 января, 15:45

Технологии

"Техно": на выставке в Москве представили технологии визуализации снов

"Техно": на выставке в Москве представили технологии визуализации снов

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В столице открылась выставка "АртТех25", где представили инновационные технологии в искусстве. Один из экспонатов – Dream Machine, интерактивный прибор, который помогает восстановить образы и сюжеты забытых снов.

Посетители также могут погрузиться в VR-пространство, увидеть световые инсталляции, саунд-арт, генеративную графику и цифровые пространства.

Все разработки – проекты студентов магистратуры "Технологическое искусство" университета МИСИС.

Об этом – в программе "Техно"

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