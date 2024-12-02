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02 декабря, 16:00

Общество

"Техно": компания Biocad выпустила первый в мире препарат, лечащий серьезные заболевания

"Техно": компания Biocad выпустила первый в мире препарат, лечащий серьезные заболевания

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Биотехнологическая компания Biocad выпустила первый в мире препарат, способный вылечить серьезные заболевания. Фирма является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Предприятие создает полностью отечественные субстанции онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. По словам директора производственной площадки компании Александра Харичкова, миссия Biocad заключается в разработке инновационных препаратов, которые позволяют улучшить качество жизни пациентов, обеспечивая доступ к современным методам лечения. Подробнее – в программе "Техно".

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