"Техно": компания Biocad выпустила первый в мире препарат, лечащий серьезные заболевания

Биотехнологическая компания Biocad выпустила первый в мире препарат, способный вылечить серьезные заболевания. Фирма является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Предприятие создает полностью отечественные субстанции онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. По словам директора производственной площадки компании Александра Харичкова, миссия Biocad заключается в разработке инновационных препаратов, которые позволяют улучшить качество жизни пациентов, обеспечивая доступ к современным методам лечения. Подробнее – в программе "Техно".