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29 ноября, 23:30

Общество

Большинство россиян берут товары со скидками в "черную пятницу" на маркетплейсах

Большинство россиян берут товары со скидками в "черную пятницу" на маркетплейсах

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"Черная пятница" проходит в российских магазинах 29 ноября. Согласно опросам, 61% россиян предпочитают покупать товары со скидками на маркетплейсах. В торговые центры ходят 23% опрошенных, а 16% делают покупки в социальных сетях.

В России люди чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары даже не по сезону, а еще берут электронику и бытовую технику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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