"Техно": разработки в сфере строительства начали применять при возведении новостроек

Инновационные разработки финалистов конкурса "Строительные технологии" прошли необходимые госиспытания и теперь их начнут массово применять при возведении новостроек.

На корпусе робособаки закреплено устройство лазерного сканирования, которое позволяет строить 3D-изображения, а "глаз" способен обнаружить погрешность до 1 миллиметра, даже на расстоянии 100 метров. VR-тренажер позволяет строителям совершенствовать навыки работы на больших высотах, имитируя различные погодные условия, время суток и рельеф местности.

Экзоскелет, в свою очередь, помогает равномерно распределить вес и снизить нагрузку на позвоночник, компенсируя до 37% поднимаемого груза.

Технологии обещают значительно повысить эффективность и безопасность строительных работ. Подробнее – в программе "Техно".