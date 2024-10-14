Магнитная буря ожидается на Земле 16 октября

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Слабая магнитная буря класса G1 прогнозируется на Земле в среду, 16 октября. Соответствующая информация появилась на портале лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, возмущения будут происходить после 00:00 и стихнут к 06:00.

Сильная магнитная буря случилась на Земле вечером 10 октября в результате мощной вспышки на Солнце. Скорость солнечного ветра около планеты была около 700–800 километров в секунду – это вдвое выше нормы. Плотность газа была повышена примерно в 30 раз.

Жители регионов России смогли увидеть полярное сияние из-за магнитной бури.

