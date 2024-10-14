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14 октября, 16:00

Технологии

"Техно": столичный кинокластер успешно внедряет возможности искусственного интеллекта

"Техно": столичный кинокластер успешно внедряет возможности искусственного интеллекта

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Столичный кинокластер активно интегрирует искусственный интеллект в свою деятельность. Студии звукозаписи все активнее используют нейроозвучку для локализации зарубежных документальных фильмов. Дополненная реальность открывает новые возможности для экранизации культовых советских произведений без использования дорогостоящих декораций.

Технология дипфейка позволяет актерам создавать свои цифровые образы, что в будущем может предоставить возможность сниматься одновременно в нескольких проектах на разных континентах. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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