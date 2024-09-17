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17 сентября, 15:45

Технологии

"Техно": москвичам объяснили, как пользоваться виртуальным стилистом в магазине

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Виртуальные стилисты появятся в магазинах Москвы осенью. Устройства с искусственным интеллектом позволят клиенту подобрать подходящий образ без примерки за считанные минуты. Разработчики называют его "умным зеркалом".

Виртуальный помощник будет подбирать одежду под комплекцию каждого клиента, отметила представитель компании-разработчика Юлия Пчелинцева. Она уточнила, чтобы найти подходящую вещь в магазине, нужно будет заполнить небольшую анкету с индивидуальными параметрами.

Кроме того, искусственный интеллект сможет подобрать не только одежду, но еще и обувь и аксессуары. Картинку вещей можно будет наложить на свое изображение в примерочной. Подробнее – в программе "Техно".

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