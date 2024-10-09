Движение перекроют на нескольких набережных Москвы 12 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно перекроют на нескольких столичных набережных и улицах в районе Хамовники 12 октября в связи с проведением 10-километрового Московского марафона. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участке улицы Лужники: от дома 24, строения 9, до Лужнецкой набережной. С 08:00 до 13:30 также будет перекрыто движение на Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской, Фрунзенской и Саввинской набережных.

Помимо этого, с 09:00 до 12:15 движение транспорта ограничат на внешней стороне Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 – на внешней стороне Зубовского бульвара.

На всех упомянутых участках также нельзя будет припарковаться с 00:01 12 октября до окончания марафона. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом временных изменений.



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Ранее уже сообщалось, что движение на участке Фрунзенской набережной будет временно ограничено с 10 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Ограничения коснутся одной полосы в районе дома 4.

Кроме того, в центре Москвы, в районе реки Яузы, будет изменена схема движения для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения на время работ по благоустройству. К примеру, временно отменен левый поворот с Устьинского проезда на улицу Солянку.