Движение по Фрунзенской набережной будет ограничено с 10 октября до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке Фрунзенской набережной будет временно ограничено, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснутся одной полосы в районе дома 4. Движения здесь не будет с 10 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Это связано с реконструкцией инженерных сетей в районе набережной.

Ранее схему движения также изменили в центре столицы, у реки Яуза. Это связано с обеспечением безопасности в связи с работами по благоустройству. Так, временно отменен левый поворот с Устьинского проезда на улицу Солянку.

