"Яндекс" представил обновленную версию поиска с "Нейро"

"Яндекс" запустил обновленный поиск с "Нейро". Теперь каждый пользователь сможет получить один ответ на свой вопрос на базе всех доступных знаний интернета. В случае сложных вопросов "Нейро" автоматически разделит их на более простые части, сделает запросы в поиск по каждому из них, соберет информацию из различных источников и предоставит пользователю единый ответ мгновенно.



Новый поиск доступен всем в любом браузере. Если ответ от "Нейро" не появился автоматически, его можно вызвать специальной кнопкой. Среди новых функций – решение математических задач из школьной программы, предоставление подробной информации о товарах в режиме диалога, а также возможность выбора наиболее выгодных банковских продуктов. Кроме того, пользователи могут найти подходящего врача в одной из крупнейших баз данных докторов России.

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