"Техно": кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой IOS. Это также включает возможность скачивания отечественного ПО, проведения платежей и других функций.

Однако принятие этого закона возможно только после доработки документа. Среди замечаний указано, что необходимо уточнить правовой статус владельцев и определить механизм контроля за исполнением требований.

Закон может ступить в силу с сентября 2025 года. Он позволит пользователям iPhone и iPad заменить AppStore и иметь доступ к российским разработкам. Об этом – в программе "Техно".