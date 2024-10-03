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03 октября, 12:45

Политика

"Техно": кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

"Техно": кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

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Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой IOS. Это также включает возможность скачивания отечественного ПО, проведения платежей и других функций.

Однако принятие этого закона возможно только после доработки документа. Среди замечаний указано, что необходимо уточнить правовой статус владельцев и определить механизм контроля за исполнением требований.

Закон может ступить в силу с сентября 2025 года. Он позволит пользователям iPhone и iPad заменить AppStore и иметь доступ к российским разработкам. Об этом – в программе "Техно".

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