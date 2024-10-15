"Техно": российские разработчики создали приложение, отслеживающее магнитные бури

Сильная магнитная буря накрыла Землю. Она продлится всю неделю. Магнитные потоки могут влиять на работу спутников, радиосвязей, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.

Российские разработчики создали специальное приложение, в котором можно заранее отследить магнитную бурю, под названием "Метеоагент". В нем можно посмотреть точный прогноз, составить дневник самочувствия, а также пообщаться с более 10 тысячами метеозависимых людей со всего мира.

На каких сервисах дают советы о том, как справиться с последствиями бурь? Об этом – в программе "Техно".