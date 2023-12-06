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06 декабря, 15:50

Технологии

"Техно": зимнюю резину установили роботам-доставщикам

"Техно": зимнюю резину установили роботам-доставщикам

"Техно": столичных роботов-доставщиков "обули" в зимнюю резину

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В столицу пришла зима – на первых декабрьских выходных высота сугробов побила рекорд 71-летней давности, а к концу недели метеорологи обещают до минус 20 градусов мороза.

Чтобы роботы-доставщиков могли преодолевать препятствия в виде снега и не скользить на льду, им установили зимнюю резину. Она отличается от летней более мелким рисунком протектора.

Подробнее о работе роботов зимой – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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