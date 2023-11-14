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14 ноября, 12:50

Технологии

"Техно": хакеры стали чаще использовать PDF-файлы для обмана пользователей

"Техно": хакеры стали чаще использовать PDF-файлы для обмана пользователей

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Хакеры стали в пять раз чаще использовать PDF-файлы для обмана пользователей. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности.

Еще один распространенный способ, который используют хакеры для взлома пользователей, – голосование по ссылке. Обычно сообщение приходит от уже взломанного знакомого.

Как именно действуют мошенники и каким образом можно обезопасить себя? Об этом – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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