"Техно": YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд

Компания YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд, которые нельзя пропустить. Также реклама будет появляться, если пользователь поставит видео на паузу.

Титаник можно изучить благодаря 3D-модели. Такая возможность появилась благодаря специалистам, которые более 200 часов изучали затонувший корабль и сделали более 700 000 фото, для детализированной виртуальной реконструкции.

Игровая консоль Nintendo Switch пользуется большой популярностью, не имея при этом выдающихся характеристик. Подробности – в программе "Техно".