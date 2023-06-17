Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Техно": YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд

"Техно": YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд

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Компания YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд, которые нельзя пропустить. Также реклама будет появляться, если пользователь поставит видео на паузу.

Титаник можно изучить благодаря 3D-модели. Такая возможность появилась благодаря специалистам, которые более 200 часов изучали затонувший корабль и сделали более 700 000 фото, для детализированной виртуальной реконструкции.

Игровая консоль Nintendo Switch пользуется большой популярностью, не имея при этом выдающихся характеристик. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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