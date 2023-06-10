"Техно": израильская компания напечатала на 3D принтере рыбное филе окуня

Израильская компания напечатала на 3D принтере рыбное филе окуня. Извлеченные клетки превращают в мышцы и жир, а затем все это добавляется в специальные биочернила. В итоге получается имитация выловленной морской рыбы в виде филе.

Одна из немногих российских космических частных компаний SR Rockets продолжает работать и на данный момент. Руководитель ракетного направления рассказал о достижениях и планах на будущее.

Подробности – в программе "Техно".