10:19Транспорт
В "Яндексе" заверили, что плохая погода не помешает работе роботакси
Фото: пресс-служба компании "Яндекс"
Запущенное в московском районе Ясенево роботакси от "Яндекса" может ездить в дождь и в снег, рассказал руководитель сервиса роботакси компании Андрей Кармацкий.
"Мы ездим и в дождь, и в снег, и в непростые достаточно погодные условия. Мы этому учились специально, мы обучили технологию, поэтому здесь сбоев быть не должно", – приводит РИА Новости его слова.
В то же время при сильных снегопадах "Яндекс" планирует не эксплуатировать беспилотные такси.
При этом он отметил, что технология роботакси позволяет безопасно перевозить пассажиров в неблагоприятные погодные условия.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" начал тестировать роботакси в московском районе Ясенево. Первыми участниками тестирования стали пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.
В компании добавили, что первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе. С тех пор беспилотные машины "Яндекса" проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.
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