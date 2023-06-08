В "Яндексе" заверили, что плохая погода не помешает работе роботакси

Фото: пресс-служба компании "Яндекс"

Запущенное в московском районе Ясенево роботакси от "Яндекса" может ездить в дождь и в снег, рассказал руководитель сервиса роботакси компании Андрей Кармацкий.

"Мы ездим и в дождь, и в снег, и в непростые достаточно погодные условия. Мы этому учились специально, мы обучили технологию, поэтому здесь сбоев быть не должно", – приводит РИА Новости его слова.

В то же время при сильных снегопадах "Яндекс" планирует не эксплуатировать беспилотные такси.

При этом он отметил, что технология роботакси позволяет безопасно перевозить пассажиров в неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" начал тестировать роботакси в московском районе Ясенево. Первыми участниками тестирования стали пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.

В компании добавили, что первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе. С тех пор беспилотные машины "Яндекса" проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.

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