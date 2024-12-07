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07 декабря, 08:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": гормоны счастья

"Доктор 24. Темы недели": гормоны счастья

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Стресс, высокий темп жизни, большое количество информации – все это повышает уровень стресса и приводит к тому, что жители мегаполисов могут чувствовать себя напряженно и грустно.

Какие повседневные привычки снижают уровень гормонов счастья? По каким симптомам можно заподозрить их дефицит в организме? На самом ли деле эндорфины уменьшают боль, а серотонин – проявления аллергии? Чем опасен их избыток и какие лекарства могут быть в этом виноваты? Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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