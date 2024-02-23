"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали о нюансах мужского здоровья

У кого из мужчин может возникнуть рак груди? Из-за чего у мужчин проблемы с сердцем возникают чаще, чем у женщин? И что им нужно делать, чтобы избежать инфаркта? Как повысить уровень тестостерона? И почему он вообще снижается? И какие продукты важно есть каждому мужчине?

На эти и другие вопросы о нюансах мужского здоровья ответили врачи в программе "Доктор 24. Темы недели".