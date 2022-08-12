"ТрендыБренды": апсайклинг одежды

Полный мусоровоз ненужных вещей отправляется на свалку каждую секунду. Разлагается вся эта одежда очень долго и загрязняет почву. Об этом задумалась москвичка Анна Леконцева и запустила производство апсайкл одежды, то есть сшитой из вещей секонд-хэнд.

Над дизайном работают современные художники. Как ненужные блузки, пиджаки и платья обретают вторую жизнь в модных шоурумах? Об этом – в программе "ТрендыБренды".